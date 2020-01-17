В «Единой России» рассказали о претензиях к работе ряда министерств

У членов партии «Единая Россия» имеется ряд претензий к работе некоторых министерств, об этом было заявлено в том числе на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он был кандидатом на пост председателя правительства.

Как рассказал руководитель фракции и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, речь шла, в частности, о Министерстве здравоохранения.

«Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества», — цитирует его РИА Новости.

По словам Неверова, есть проблемы и с оплатой труда медицинских работников.

Члены партии также критически высказались о работе Министерства культуры, в том числе из-за того, что «недостаточно делается для развития Домов культуры в малых городах и сельской местности», а «эффективность финансирования кинематографа вызывает вопросы», пишет агентство.

«Не всегда понятна политика Министерства культуры по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию», — сказал Неверов.

Единороссы нашли проблемы и в работе Минтруда: по их мнению, нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан. Подобная претензия имеется и в отношении Министерства просвещения, указал руководитель фракции.

«Заработная плата учителей остаётся на недостаточно высоком уровне, всё ещё избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации системы дошкольного и особенно школьного образования в целом», — пояснил он, подчеркнув, что все эти вопросы поднимают сами граждане на личных приёмах.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. За него проголосовали 383 депутата, голосовавших против не было, воздержался 41 парламентарий.

В ходе встречи с «Единой Россией» новый премьер отметил, что в новом правительстве будут изменения. По словам депутата Госдумы от КПРФ Алексея Корниенко, Мишустин анонсировал «серьёзные, кардинальные изменения».