Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности МИД в 2019 году, ответил на вопрос о должности в новом правительстве России.

«Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — сказал Лавров в ответ на вопрос о том, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.

16 января Лавров в ходе встречи в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте ответил на вопрос о своей возможной должности в будущем российском правительстве.

«Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России.

Дмитрий Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности.