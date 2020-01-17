Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
- Reuters
«Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — сказал Лавров в ответ на вопрос о том, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.
16 января Лавров в ходе встречи в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте ответил на вопрос о своей возможной должности в будущем российском правительстве.
«Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России.
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