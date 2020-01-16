Новый российский премьер ответил на вопрос о составе нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что понимание по составу нового правительства «возникнет в ближайшие дни».

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он также сообщил, что намерен «в ближайшее время» представить российскому президенту Владимиру Путину список кандидатов в министры.

Ранее Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» сообщил, что в новом правительстве будут изменения.

16 января депутаты Госдумы одобрили кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.