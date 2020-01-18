В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров. Письмо парламентария в адрес генпрокурора Юрия Чайки есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары
  • Reuters

Как сказано в тексте обращения, поводом для указанной инициативы послужила информация ряда СМИ о том, что обвиняемый в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов намерен написать мемуары-исповедь и заработать деньги на продаже этих материалов.

Парламентарий полагает, что осуждённые, преступления которых вызвали широкий общественный резонанс и принесли им «популярность», не имеют права получать от этого материальную выгоду.

Гонорары за мемуары и другие подобные произведения ставших известными заключённых Сухарев предлагает конфисковывать и направлять на выплату компенсации пострадавшим от совершённых преступлений.

«К апрелю (этого года. — RT) мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учётом замечаний Генпрокуратуры», — пояснил парламентарий в беседе с RT. 

Ранее во ФСИН России подготовили проект по упрощению трудоустройства бывших заключённых.

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