В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары
- Reuters
Как сказано в тексте обращения, поводом для указанной инициативы послужила информация ряда СМИ о том, что обвиняемый в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов намерен написать мемуары-исповедь и заработать деньги на продаже этих материалов.
Парламентарий полагает, что осуждённые, преступления которых вызвали широкий общественный резонанс и принесли им «популярность», не имеют права получать от этого материальную выгоду.
Гонорары за мемуары и другие подобные произведения ставших известными заключённых Сухарев предлагает конфисковывать и направлять на выплату компенсации пострадавшим от совершённых преступлений.
«К апрелю (этого года. — RT) мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учётом замечаний Генпрокуратуры», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Ранее во ФСИН России подготовили проект по упрощению трудоустройства бывших заключённых.