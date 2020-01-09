ФСИН готовит проект по упрощению трудоустройства бывших заключённых

ФСИН России готовит проект, благодаря которому заключённые смогут проще трудоустраиваться после освобождения.

«ФСИН России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан», — цитирует РИА Новости пресс-бюро ведомства.

Отмечается, что сотрудники социальной защиты смогут разместить резюме осуждённых на портале «Работа в России», на котором представлен перечень вакансий.

На данный момент во ФСИН уже разработан шаблон информационной карточки для портала.

В течение 2020 года планируется запустить данный сервис во всех учреждениях ведомства.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ, дающий ФСИН право готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств.