ФСИН готовит проект по упрощению трудоустройства бывших заключённых

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ФСИН России готовит проект, благодаря которому заключённые смогут проще трудоустраиваться после освобождения.
ФСИН готовит проект по упрощению трудоустройства бывших заключённых
  • РИА Новости

«ФСИН России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан», — цитирует РИА Новости пресс-бюро ведомства.

Отмечается, что сотрудники социальной защиты смогут разместить резюме осуждённых на портале «Работа в России», на котором представлен перечень вакансий.

На данный момент во ФСИН уже разработан шаблон информационной карточки для портала.

В течение 2020 года планируется запустить данный сервис во всех учреждениях ведомства.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ, дающий ФСИН право готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств.

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