Стрелявшему в суде Новокузнецка изберут меру пресечения 18 января
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального районного суда Новокузнецка.
«Завтра в 12 часов состоится судебное заседание, где будет избрана мера пресечения», — заявили в суде.
Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
В четверг, 16 января, в здании мирового суда Новокузнецка произошла стрельба.
СК возбудил дело в связи с гибелью пристава и ранением женщины, стрелявший был задержан.