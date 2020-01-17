Стрелявшему в суде Новокузнецка изберут меру пресечения 18 января

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Суд 18 января рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения мужчине, который подозревается в стрельбе в здании суда в Новокузнецке.
Стрелявшему в суде Новокузнецка изберут меру пресечения 18 января
  • © Кадр: видео СК РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального районного суда Новокузнецка.

«Завтра в 12 часов состоится судебное заседание, где будет избрана мера пресечения», — заявили в суде.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

В четверг, 16 января, в здании мирового суда Новокузнецка произошла стрельба.

СК возбудил дело в связи с гибелью пристава и ранением женщины, стрелявший был задержан.

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