Стрелявшему в суде Новокузнецка изберут меру пресечения 18 января

Суд 18 января рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения мужчине, который подозревается в стрельбе в здании суда в Новокузнецке.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального районного суда Новокузнецка.

«Завтра в 12 часов состоится судебное заседание, где будет избрана мера пресечения», — заявили в суде.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

В четверг, 16 января, в здании мирового суда Новокузнецка произошла стрельба.

СК возбудил дело в связи с гибелью пристава и ранением женщины, стрелявший был задержан.