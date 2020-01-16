Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о работе с ушедшим в отставку правительством.

«Мы высказывали слова благодарности и председателю (ушедшего в отставку. — RT) правительства, и членам кабинета министров за то, что была выстроена эффективная работа с парламентом, за то, что многое удалось сделать», — цитирует РИА Новости Володина.

При этом он отметил, что «задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании, необходимо решать более динамично, выходя на конкретные результаты».

Он также назвал ожидания от нового правительства.

«Ожидания от (нового. — RT) правительства именно такие: что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, правительство будет более активно решать задачи развития экономики», — заявил спикер.

15 января Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший должность премьер-министра России, объявил об отставке правительства.

Позднее российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера.