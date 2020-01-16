Депутат оценила кандидатуру Мишустина на должность премьера

--Первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Государственной думы Ольга Баталина оценила в беседе с RT внесение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Я знакома с Михаилом Владимировичем, работаю с ним вместе. Он выстроил настолько технологичную, ориентированную на запрос потребителя службу, что, несмотря на весь её надзорный характер, отношение граждан к налоговой службе в нашей стране очень хорошее… Конечно, его заслуги не только в организации эффективной налоговой службы, он идеолог очень многих финансовых, экономических и налоговых решений, прекрасно знает финансовое положение регионов», — пояснила депутат.

Она также выразила уверенность в том, что Мишустину «удастся решить одну из приоритетных задач, о которых говорил президент в послании».

«Это обеспечение социального единства и равенства на территории всей страны. Чтобы люди, которые живут в бедных регионах, не испытывали дискомфорта от дефицита и недостатка качественных социальных, образовательных и других возможностей», — заключила она.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.