В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка

В городе Карасуке Новосибирской области пропала десятилетняя девочка, следователи возбудили уголовное дело.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.

По данным следствия, 15 января около 14:00 девочка ушла из дома в музыкальную школу и не вернулась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Уточняется, что исчезновение ребёнка может носить криминальный характер.

На месте инцидента работают следователи, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Отмечается, что в поисках ребёнка задействованы более 150 человек, среди них полицейские, местные жители, волонтёры и спасатели МЧС.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли пропавшую в Новый год в Москве девочку.

29 ноября портал Nation News сообщал, что десятилетний сын сотрудника полиции помог найти ребёнка, который пропал в лесу Приморья.