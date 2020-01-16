В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.
По данным следствия, 15 января около 14:00 девочка ушла из дома в музыкальную школу и не вернулась.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).
Уточняется, что исчезновение ребёнка может носить криминальный характер.
На месте инцидента работают следователи, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Отмечается, что в поисках ребёнка задействованы более 150 человек, среди них полицейские, местные жители, волонтёры и спасатели МЧС.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли пропавшую в Новый год в Москве девочку.
29 ноября портал Nation News сообщал, что десятилетний сын сотрудника полиции помог найти ребёнка, который пропал в лесу Приморья.