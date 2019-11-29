Сын полицейского помог спасти пропавшего в Приморье мальчика

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Десятилетний сын сотрудника полиции помог найти ребёнка, который пропал в лесу Приморья, сообщает Nation News со ссылкой на региональное УМВД.
Сын полицейского помог спасти пропавшего в Приморье мальчика
  • РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, десятилетний сын полицейского-конвоира Александра Шульженко вместе с отцом отправился на поиски пропавшего ребёнка и во время исследования местности смог обнаружить его в 800 метрах от дороги.

За проявленную смелость и активную помощь в розыске юному спасателю Никите вручили благодарственное письмо и подарок.

Ранее портал Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщал, что студент Асбестовского политехникума спас школьника, который провалился под лёд в Свердловской области.

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