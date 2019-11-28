В Свердловской области студент спас школьника, провалившегося под лёд

Студент Асбестовского политехникума спас школьника, который провалился под лёд в Свердловской области, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

17-летний житель посёлка Рефтинского находился на рыбалке со своим другом на водохранилище. В какой-то момент на лёд выбежали школьники. Один из них стал проверять его на прочность и провалился.

Молодой человек бросился спасать ребёнка, а остальных школьников отправил за помощью. Он вытащил мальчика, укутал в свою верхнюю одежду, после чего пострадавшего доставили в приёмный покой скорой медицинской помощи.

В настоящее время в ведомстве рассматривают вопрос о представлении студента к награде.

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