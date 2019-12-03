В Смоленской области нашли мёртвым пропавшего шестилетнего мальчика

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В Вязьме в ходе поисковой операции обнаружили в пруду подо льдом тело шестилетнего мальчика, пропавшего вечером 2 декабря. Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело об убийстве.
В Смоленской области нашли мёртвым пропавшего шестилетнего мальчика
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«В Смоленской области нашли мёртвым пропавшего шестилетнего мальчика... При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено», — следует из пресс-релиза областного главка СК России.

По версии следствия, 2 декабря около 17:00 ребёнок ушёл из дома гулять и не вернулся.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства исчезновения мальчика и условия его жизни и воспитания, а также оценивают действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Расследование дела взял на личный контроль глава регионального управления СК.

Ранее в Крыму в канаве обнаружили тело пропавшей пятилетней девочки. По подозрению в её убийстве задержан отчим ребёнка.

Портал Nation News также передавал, что десятилетний сын полицейского помог найти потерявшегося в лесу Приморья ребёнка.

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