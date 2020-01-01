Полицейские нашли пропавшую в Новый год в Москве девочку

Полицейские нашли пропавшую в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке Москвы семилетнюю девочку, передаёт пресс-служба ГУ МВД по столице.

«Установлено местонахождение несовершеннолетней девочки, ушедшей с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома 22, корпус 2 по улице Яблочкова», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что на данной момент девочка находится в безопасности.

По данным ведомства, девочка была уведена знакомой семьи со своего согласия после ссоры, которая произошла в семье ребёнка во время празднования Нового года.

«Полицейские передали девочку и женщину сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства и принятия решения в соответствии с действующим законодательством», — уточняется в сообщении.

В ноябре сообщалось, что в Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка из хутора Родниковского Новокубанского района.