Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

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Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов.
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
  • РИА Новости

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.

Ранее стало известно, что Кадыров назначил с 13 января временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

Распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

Отмечается, что назначение было сделано в соответствии со статьёй 76 Конституции Чеченской Республики.

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