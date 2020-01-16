Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.

Ранее стало известно, что Кадыров назначил с 13 января временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

Распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

Отмечается, что назначение было сделано в соответствии со статьёй 76 Конституции Чеченской Республики.