Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил с 13 января временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

Соответствующее распоряжение, подписанное 13 января, опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

«В соответствии со статьёй 76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года», — приводит текст документа РИА Новости.

В сентябре 2019 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ.

В феврале глава Чечни прокомментировал временную передачу управления республикой Хучиеву.