В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
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- РИА Новости
По его словам, в социальных сетях «циркулируют слухи» относительно здоровья главы Чечни.
«Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания — ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отметил он.
Сулейманов добавил, что в настоящее время здоровью главы региона ничто не угрожает. По его словам, Кадыров «получает банальное противогриппозное лечение».
Также министр заявил, что Кадыров приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.