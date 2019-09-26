В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ. Об этом он написал в своём Instagram.

По его словам, в социальных сетях «циркулируют слухи» относительно здоровья главы Чечни.

«Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания — ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отметил он.

Сулейманов добавил, что в настоящее время здоровью главы региона ничто не угрожает. По его словам, Кадыров «получает банальное противогриппозное лечение».

Также министр заявил, что Кадыров приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.