Симоньян одной из первых предсказала выдвижение кандидатуры Мишустина на пост премьера

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян одной из первых предсказала внесение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра до его выдвижения российским лидером Владимиром Путиным.
Симоньян одной из первых предсказала выдвижение кандидатуры Мишустина на пост премьера
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«Если б я был султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя): премьер — Мишустин, Минэкономразвития — Титов, Минспорт — Галицкий, Минобр — Шмелёва, Минкульт — Добродеев, Минздрав — Ракова, Минсвязи и коммуникаций — Черкесова, Минобороны — Дюмин, Мининдел — Песков, Мин по делам молодёжи — Пенькова, Миннац — Горбенко, Минрегионразвития — Воробьёв, Совфед и/или ГД – Собянин», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также президент внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Его кандидатура будет рассмотрена 16 января.

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