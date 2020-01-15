Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал отставку правительства России.
Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень
  • РИА Новости

«Сегодня мы меняем управленческую модель, которая построена 28 лет назад... А что это означает? Это вопрос власти, что власть переходит на национальный уровень», — сказал Фёдоров.

По его словам, «сегодняшняя Государственная дума — это дума бюрократически-административная».

«Отставка нынешнего правительства — это впервые отставка правительства по соображениям смены курса. То есть мы впервые со времён раннего Ельцина меняем курс... Поворот курса означает, что нам нужно правительство вначале переходного технического периода, а потом наше национальное правительство, потому что сегодняшнее правительство по Конституции не является по сути национальным», — отметил депутат.

Фёдоров подчеркнул, что в части суверенитета России придётся менять «всю архитектуру власти страны».

«Мы перестраиваем полностью дом образца 1991—1993 годов», — указал он.

15 января после оглашения президентом России послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также президент внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Его кандидатура будет рассмотрена 16 января.

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