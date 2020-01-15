Путин подписал указ об отставке правительства

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщили в Кремле.
Путин подписал указ об отставке правительства
  • РИА Новости

Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Дмитрия Медведева, кабмину поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также президент внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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