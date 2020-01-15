Мутко объяснил отставку правительства России

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Исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко объяснил отставку правительства России запросом на изменения.
Мутко объяснил отставку правительства России
  • РИА Новости

«Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами... Мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство», — цитирует Мутко ТАСС.

Он подчеркнул, что отставка кабинета министров не должна сказаться на работе губернаторского корпуса.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Президент России Владимир Путин попросил кабмин исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового правительства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя решение об отставке, заявил, что подобные изменения необходимы для выполнения назначенного Путиным политического курса.

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