Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
- РИА Новости
«От его размеров захватывает дух: более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту. Осадка почти 11 м и водоизмещение 80 тыс. тонн. Оснащён четырьмя атомными реакторами мощностью 305 МВт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 км/ч», — говорится в статье.
По данным авторов статьи, крейсер сможет переносить около 70 самолётов и вертолётов, среди которых, помимо Су-33, могут быть размещены новейшие истребители МиГ-35 и Су-57.
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее журнал Military Watch назвал крейсер «Адмирал Нахимов» «самым опасным боевым кораблём ВМФ России».