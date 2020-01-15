Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

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Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США. Его размеры «ошеломляют», пишет газета Handelsblatt.
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
  • РИА Новости

«От его размеров захватывает дух: более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту. Осадка почти 11 м и водоизмещение 80 тыс. тонн. Оснащён четырьмя атомными реакторами мощностью 305 МВт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 км/ч», — говорится в статье.

По данным авторов статьи, крейсер сможет переносить около 70 самолётов и вертолётов, среди которых, помимо Су-33, могут быть размещены новейшие истребители МиГ-35 и Су-57.

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее журнал Military Watch назвал крейсер «Адмирал Нахимов» «самым опасным боевым кораблём ВМФ России».

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