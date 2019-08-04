The National Interest оценил парад ВМФ в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Как указывается в статье, на параде Россия показала всю мощь активно меняющегося состава Военно-морского флота страны.

В частности, в материале подчёркивается, что на мероприятии не было авианосца «Адмирал Кузнецов» и линейного крейсера «Пётр Великий», но при этом заметную роль на параде сыграл новейший фрегат «Адмирал Касатонов» с водоизмещением в 4,5 тыс. тонн и уникальной противолодочной и противоторпедной системой «Пакет-НК».

«Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота», — указал автор статьи.

Также в материале отмечается, что в последние несколько десятилетий ВМФ России предпринял серьёзные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов и обновить имеющееся у страны советское наследие.

Ранее стало известно, что ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и катеров.