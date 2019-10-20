СМИ назвали «самый опасный» российский корабль
«Возможность крейсера угрожать самым важным целям противника с помощью гиперзвуковых ракет на экстремальных расстояниях в 400 км для самолёта и 1 тыс. км для кораблей... делает «Адмирал Нахимов» самым опасным боевым кораблём ВМФ России», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что крейсер будет оснащён противокорабельной ракетой «Циркон», которая по характеристикам превосходит основную американскую ракету «Гарпун».
Кроме того, «Адмирал Нахимов» получит широкий арсенал крылатых ракет и модернизированную систему ПВО.
В июле Military Watch сообщил, что российский эскадренный миноносец «Лидер» проекта 23560 станет «самым серьёзно вооружённым кораблём» в мире.
В мае член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».