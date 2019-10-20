СМИ назвали «самый опасный» российский корабль

Журнал Military Watch назвал российский крейсер «Адмирал Нахимов» «самым опасным боевым кораблём ВМФ России». По мнению журналистов, гиперзвуковые ракеты крейсера создают серьёзную угрозу военной инфраструктуре противника.

«Возможность крейсера угрожать самым важным целям противника с помощью гиперзвуковых ракет на экстремальных расстояниях в 400 км для самолёта и 1 тыс. км для кораблей... делает «Адмирал Нахимов» самым опасным боевым кораблём ВМФ России», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что крейсер будет оснащён противокорабельной ракетой «Циркон», которая по характеристикам превосходит основную американскую ракету «Гарпун».

Кроме того, «Адмирал Нахимов» получит широкий арсенал крылатых ракет и модернизированную систему ПВО.

В июле Military Watch сообщил, что российский эскадренный миноносец «Лидер» проекта 23560 станет «самым серьёзно вооружённым кораблём» в мире.

В мае член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».