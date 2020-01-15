Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.

«Сейчас нужно оценить влияние (объявленных мер. — RT) на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 млрд рублей в год», — приводит его комментарий ТАСС.

По оценке Кудрина, для исполнения указанных задач потребуются ресурсы в размере около 0,4—0,5% ВВП.

Кроме того, по его словам, предстоит пересмотр бюджета России на три года.

В ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 января текущего года для семей, доходы которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Он также объявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.

RT вёл прямую трансляцию оглашения послания главой государства.