Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
- РИА Новости
«Сейчас нужно оценить влияние (объявленных мер. — RT) на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 млрд рублей в год», — приводит его комментарий ТАСС.
По оценке Кудрина, для исполнения указанных задач потребуются ресурсы в размере около 0,4—0,5% ВВП.
Кроме того, по его словам, предстоит пересмотр бюджета России на три года.
В ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 января текущего года для семей, доходы которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Он также объявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.
RT вёл прямую трансляцию оглашения послания главой государства.