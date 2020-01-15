Помощник Путина рассказал о расходах на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал, в какую сумму могут обойтись ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет в 2020 году.

Pixabay

«В 2020 году на это потребуется 134 млрд рублей», — цитирует его ТАСС. По его словам, данная социальная мера является одной из самых дорогих в пакете предложений президента России Владимира Путина. Ранее российский лидер предложил ввести в России ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры.