Помощник Путина рассказал о расходах на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

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Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал, в какую сумму могут обойтись ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет в 2020 году.
Помощник Путина рассказал о расходах на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
  • Pixabay

«В 2020 году на это потребуется 134 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данная социальная мера является одной из самых дорогих в пакете предложений президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер предложил ввести в России ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры.

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