В Совфеде прокомментировали предложенные меры поддержки семей с детьми
- Reuters
Сенатор обратила внимание на актуальность темы семьи в сегодняшней ситуации.
«Конкретные предложения, озвученные президентом, — очевидная помощь и реальный инструмент повышения рождаемости. От того, сколько нас, россиян, будет, напрямую зависит будущее России», — добавила сенатор.
Ранее Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.
По его словам, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.