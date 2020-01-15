В Совфеде прокомментировали предложенные меры поддержки семей с детьми

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о необходимости дополнительной поддержки семей с детьми.
В Совфеде прокомментировали предложенные меры поддержки семей с детьми
  • Reuters

Сенатор обратила внимание на актуальность темы семьи в сегодняшней ситуации.

«Конкретные предложения, озвученные президентом, — очевидная помощь и реальный инструмент повышения рождаемости. От того, сколько нас, россиян, будет, напрямую зависит будущее России», — добавила сенатор.

Ранее Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

По его словам, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

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