СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Об этом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал «Российской газете».

По его словам, в частности, ведомство предложило вывести из числа таких лиц депутатов местного самоуправления, а также упростить процедуру задержания всех лиц с особым статусом, застигнутых на месте преступления.

Вместе с этим СК выступает за необходимость исключения избыточных требований к согласованию вопроса о направлении уголовного дела в отношении депутатов Госдумы в суд.

В качестве примера неоднозначной ситуации, связанной с лицами с особым статусом, Бастрыкин указал уголовное дело, в котором фигурирует судья Анапского районного суда Краснодарского края Владимир Стародубцев. Как отметил глава СК, в данном случае передача денег, связанных с предполагаемым преступлением, должна была проходить в доме судьи, что создавало неоднозначную ситуацию в вопросе осмотра помещения и фиксации доказательств.

«И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведён такой осмотр, изъяты денежные средства, переданные Стародубцеву в ходе оперативного эксперимента. В дальнейшем законность осмотра проверена судом, и судебной коллегией Московского городского суда следственное действие признано законным», — сказал он.

По его словам, подобного рода ситуации говорят о целесообразности проработки вопроса о допустимых действиях следователей в подобных ситуациях на законодательном уровне.

В октябре 2019 года Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.