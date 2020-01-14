В Госдуме поддержали ограничивающий врачебную тайну законопроект
- РИА Новости
Как указывает РИА Новости, документ предлагает без согласия осуждённого, который лечится от наркомании, предоставлять медицинские сведения о нём органу уголовно-исполнительной системы России.
Правительство указывает, что в настоящий момент суд может обязать осуждённых наркозависимых пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию, однако закон не позволяет без соответствующего согласия предоставлять уголовно-исполнительным органам сведения о нём, которые составляют врачебную тайну.
«При осуществлении контроля за исполнением осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осуждённого или его законного представителя», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с URA.RU рассказал об идее создания специальных тюрем для наркозависимых, которые отказались от принудительного лечения.