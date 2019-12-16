В Госдуме рассказали об идее тюрем для уклоняющихся от лечения наркоманов
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«Тюрьмы, где будут размещать отказавшихся от лечения наркоманов, не будут похожи на реабилитационные центры. Возможно, там не будет медицинской помощи», — пояснил парламентарий.
По его мнению, это должны быть специальные учреждения, где будут находиться только наркозависимые заключённые.
При этом депутат предложил не строить новые тюрьмы, а сделать несколько специализированных центров на базе прежних мест лишения свободы.
Он также добавил, что считает такую меру гуманной, поскольку она направлена на избавление граждан от употребления наркотиков.
Ранее в Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов.