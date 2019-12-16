В Госдуме рассказали об идее тюрем для уклоняющихся от лечения наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с URA.RU рассказал об идее создания специальных тюрем для наркозависимых, которые отказались от принудительного лечения.

«Тюрьмы, где будут размещать отказавшихся от лечения наркоманов, не будут похожи на реабилитационные центры. Возможно, там не будет медицинской помощи», — пояснил парламентарий.

По его мнению, это должны быть специальные учреждения, где будут находиться только наркозависимые заключённые.

При этом депутат предложил не строить новые тюрьмы, а сделать несколько специализированных центров на базе прежних мест лишения свободы.

Он также добавил, что считает такую меру гуманной, поскольку она направлена на избавление граждан от употребления наркотиков.

Ранее в Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов.