В Госдуме рассказали об идее тюрем для уклоняющихся от лечения наркоманов

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Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с URA.RU рассказал об идее создания специальных тюрем для наркозависимых, которые отказались от принудительного лечения.
В Госдуме рассказали об идее тюрем для уклоняющихся от лечения наркоманов
  • Reuters

«Тюрьмы, где будут размещать отказавшихся от лечения наркоманов, не будут похожи на реабилитационные центры. Возможно, там не будет медицинской помощи», — пояснил парламентарий.

По его мнению, это должны быть специальные учреждения, где будут находиться только наркозависимые заключённые.

При этом депутат предложил не строить новые тюрьмы, а сделать несколько специализированных центров на базе прежних мест лишения свободы.

Он также добавил, что считает такую меру гуманной, поскольку она направлена на избавление граждан от употребления наркотиков.

Ранее в Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов.

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