Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — в план законопроектной деятельности на 2020 год.

Об этом информирует РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что такие действия говорят о том, что правительство не планирует вносить его в Госдуму в текущем году, несмотря на то, что изначально предполагался запуск системы с 1 января 2021 года.

Как уточнили в Минфине, законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учётом поступивших в ведомство позиций заинтересованных ведомств и организаций, документы внесут в правительство по завершении «согласительных процедур».

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума рассчитывает рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию, депутаты выразили готовность внести их самостоятельно в случае, если это не сделает правительство.

«Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы», — сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что парламентарии могут пойти на это в случае, если речь пойдет о качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики, ещё одно условие — общая позиция с правительством.

Ранее в ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.

Гарантированный пенсионный план был представлен ЦБ и Минфином России в октябре 2019 года.

Сообщалось, что система позволит россиянам финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства, пенсионные взносы по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ.

Отмечалось, что менять размер взноса можно неоднократно, неограниченное количество раз можно приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, который не превышает пять лет.

В декабре замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что из проекта о ГПП будет убрана возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.