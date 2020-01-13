Российских школьников могут начать учить распознавать чужие эмоции
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.
«Министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся... Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», — указали в Минпросвещения.
В ведомстве также добавили, что в регионы были отправлены программы по повышению квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева выступила с идеей реформировать систему оценивания в школьных аттестатах. Согласно имеющейся задумке, в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT идеи министра. По её мнению, подобного рода система оценивания будет уместна в рамках названных предметов.
Подробнее — в материале RT.