Российских школьников могут начать учить распознавать чужие эмоции

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Министерство просвещения России разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков школьников, чтобы они научились распознавать чужие эмоции и контролировать свои.
Российских школьников могут начать учить распознавать чужие эмоции
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

«Министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся... Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», — указали в Минпросвещения.

В ведомстве также добавили, что в регионы были отправлены программы по повышению квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева выступила с идеей реформировать систему оценивания в школьных аттестатах. Согласно имеющейся задумке, в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT идеи министра. По её мнению, подобного рода система оценивания будет уместна в рамках названных предметов.

Подробнее — в материале RT.

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