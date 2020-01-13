Адвокат рассказал об уголовном деле по факту задержания Голунова

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По факту задержания журналиста Ивана Голунова Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Адвокат рассказал об уголовном деле по факту задержания Голунова
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту «в» ч. 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — приводит ТАСС слова защитника. 

В декабре в ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что в ходе расследования против пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

Позднее Бадамшин подтвердил, что следствие возбудило уголовное дело по факту задержания Голунова.

Журналист был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

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