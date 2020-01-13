Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.

Такое поручение главы государства по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске осенью 2019 года опубликовано на сайте Кремля.

Так, поручается обеспечить внесение изменений в законодательство, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных препаратов, когда это не связано «с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».

В июле 2019 года президент поручил Минздраву и Министерству внутренних дел проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.