Путин поручил представить меры по развитию паллиативной медпомощи

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Российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву представить до 1 апреля предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи.
Путин поручил представить меры по развитию паллиативной медпомощи
  • Reuters

Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске, прошедшей в конце октября, опубликовано пресс-службой Кремля.

В поручении говорится о необходимости обратить особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Минздрава с субъектами России.

Также поручено подготовить предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия медицинских организаций с родственниками и иными членами семьи или законными представителями паллиативных больных.

Ранее в Общероссийском народном фронте рассказали RT, что разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов России. 

Телеканал «360» сообщал о решении выделить в Московской области более 279 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году. 

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