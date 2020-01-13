Путин поручил представить меры по развитию паллиативной медпомощи

Российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву представить до 1 апреля предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске, прошедшей в конце октября, опубликовано пресс-службой Кремля.

В поручении говорится о необходимости обратить особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Минздрава с субъектами России.

Также поручено подготовить предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия медицинских организаций с родственниками и иными членами семьи или законными представителями паллиативных больных.

Ранее в Общероссийском народном фронте рассказали RT, что разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов России.

Телеканал «360» сообщал о решении выделить в Московской области более 279 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году.