В Счётной палате призвали отказаться от одноразовой продукции

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В Счётной палате призвали отказаться от продукции одноразового использования. Об этом сообщается в отчёте ведомства под названием «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология».
В Счётной палате призвали отказаться от одноразовой продукции
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Уточняется, что борьба с проблемой переработки твёрдых коммунальных отходов в России может быть неэффективной без популяризации использования многоразовых товаров и тары.

«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары... существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — говорится в отчёте.

Кроме того, в Счётной палате сообщили, что в России нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых.

В октябре 2019 года стало известно, что Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, в дальнейшем предполагается их полный запрет.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН поддержал инициативу

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