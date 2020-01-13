В Счётной палате призвали отказаться от одноразовой продукции

В Счётной палате призвали отказаться от продукции одноразового использования. Об этом сообщается в отчёте ведомства под названием «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология».

Уточняется, что борьба с проблемой переработки твёрдых коммунальных отходов в России может быть неэффективной без популяризации использования многоразовых товаров и тары.

«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары... существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — говорится в отчёте.

Кроме того, в Счётной палате сообщили, что в России нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых.

В октябре 2019 года стало известно, что Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, в дальнейшем предполагается их полный запрет.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН поддержал инициативу.