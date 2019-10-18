В Госдуме прокомментировали предложение запретить пластиковые пакеты

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

«Саму идею того, что пластик должен быть замещён экологичными видами упаковки и тары, я поддерживаю», — заявил он.

Вместе с тем, отметил депутат, сначала нужно создать альтернативы, которые не приведут к удорожанию продукции, то есть условный бумажный пакет должен сравняться по стоимости с пластиковым, и у человека на кассе должен быть выбор по одной цене.

«Произойдёт это только в одном случае — если бумажные пакеты будут полностью производиться из вторсырья», — пояснил Бурматов.

Он выступил за внедрение раздельного сбора мусора и переработки, замкнутого цикла использования ресурсов.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение Роспотребнадзора.