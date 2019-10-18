Роспотребнадзор не исключил полного запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, в дальнейшем предполагается их полный запрет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в пресс-службе не уточнили конкретные сроки, когда одноразовые пластиковые пакеты будут полностью запрещены.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — заявили в пресс-службе.

Также уточняется, что данную инициативу поддержали в Минприроды.

11 апреля зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов заявил, что в России с 2025 года необходимо полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов.