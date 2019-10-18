Эколог оценил предложение запретить пластиковые пакеты

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

По его словам, это первостепенная задача для защиты окружающей среды.

«Пластик не разлагается на свалках. Он распадается на мельчайшие частицы, которые попадают в водоёмы. С реками и ручьями он проникает в моря и океаны. Уже во всех океанах есть огромные мусорные острова», — заявил эколог.

Как считает Пукалов, отказываться от вредной тары следует постепенно.

«Например, можно ввести государственный экологический сбор, к примеру, в 100 рублей. Из них 99 рублей пойдут на рекультивацию свалок», — пояснил он в беседе с НСН.

Эколог добавил, что это стало бы первым шагом, а затем нужно прийти и к полному запрету пакетов.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение запретить пластиковые пакеты.