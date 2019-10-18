В Госдуме прокомментировали предложение запретить пластиковые пакеты

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов прокомментировал RT предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

Черкасов рассказал, что проблема с влиянием пластика на экологию приведёт к тому, что человечество откажется от его производства.

«Пластик — одна из составляющих, которые сегодня влияют на отходы и на то, что наносится очень больший вред окружающей среде. Мы понимаем, какие существуют проблемы в мире: континент, который образовался между Индией и Африкой из пластиковых бутылок и стаканчиков. Это общемировой тренд, который приведёт к тому, что человечество откажется от одноразовой пластиковой посуды и найдёт более современные средства упаковки», — объяснил депутат.

Он добавил, что необходимо внедрять наилучшие доступные технологии и практики, успешно функционирующие в других странах.

Для реализации этой идеи, по словам Черкасова, необходима дорожная карта.

«Должна быть разработана дорожная карта с поэтапным переходом, где должны быть прописаны... технологии предприятий, которые постепенно заменят пластиковую посуду, чтобы наши граждане не пострадали», — добавил депутат.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказал о разработке законопроекта о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов с предполагаемым полным запретом в дальнейшем.