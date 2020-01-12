Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей

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Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о планируемых изменениях в системе оплаты труда учителей.
Васильева заявила о планах по изменению системы оплаты труда учителей
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — сказала она.

По её словам, главной проблемой в данном вопросе является то, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты.

«Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне», — отметила Васильева.

Также министр рассказала о работе над поправками в закон «Об образовании в России», которые должны закрепить правило «четыре документа для учителя»: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

«Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя», — подчеркнула она.

Ранее Васильева выступила с идеей реформировать систему оценивания в школьных аттестатах и добавить оценки зачёт и незачёт.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT идеи министра.

Подробнее — в материале RT.

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