В ГИБДД назвали число нарушений ПДД в 2019 году в России

Более 100 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) было зафиксировано в 2019 году в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«За девять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 млн постановлений о назначении административных штрафов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников по подозрению в управлении транспортными средствами в нетрезвом состоянии в Москве были задержаны 475 водителей.

В декабре 2019 года стало известно, что Министерство внутренних дел России совместно с Минкомсвязи прорабатывает возможность создания приложения, которое позволит фиксировать случаи нарушения правил дорожного движения и направлять данные о них в МВД.