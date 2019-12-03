МВД работает над приложением для записи нарушений ПДД

Министерство внутренних дел России совместно с Минкомсвязи прорабатывает возможность создания приложения, которое позволяет фиксировать случаи нарушения правил дорожного движения (ПДД) и направлять данные о них в МВД.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ответ начальника отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анны Горюновой на запрос депутата законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова.

Ранее Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, которые сообщили ГИБДД о нарушителях на дорогах.

В МВД сообщили, что «инициатива создания на федеральном уровне сервиса, предоставляющего гражданам возможность самостоятельной видеофиксации замеченных ими нарушений правил дорожного движения и отправки в МВД России посредством мобильного приложения, поддерживается».

В октябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН рассказал о возможных мерах по сокращению количества ДТП.