В Москве в новогодние праздники задержали 475 пьяных водителей

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Сотрудники ГИБДД в период новогодних праздников задержали в Москве 475 водителей по подозрению в управлении транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
В Москве в новогодние праздники задержали 475 пьяных водителей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в период новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года пресечено почти 500 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего были задержаны 475 водителей, из них 253 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В экстренные службы Москвы за первые пять дней января поступило 47 заявок о травмах и пожарах, связанных с опасным использованием фейерверков.

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