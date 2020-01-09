В Москве в новогодние праздники задержали 475 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в период новогодних праздников задержали в Москве 475 водителей по подозрению в управлении транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в период новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года пресечено почти 500 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего были задержаны 475 водителей, из них 253 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В экстренные службы Москвы за первые пять дней января поступило 47 заявок о травмах и пожарах, связанных с опасным использованием фейерверков.