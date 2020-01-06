В экстренные службы Москвы поступило 47 заявок из-за фейерверков

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На телефон экстренной службы «112» Москвы за первые пять дней января поступило 47 звонков о травмах и пожарах, связанных с опасным использованием фейерверков.
В экстренные службы Москвы поступило 47 заявок из-за фейерверков
  • ©mos.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности при обращении с пиротехникой, за пять дней 2020 года поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов», — заявили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что всего с начала 2020 года по номеру «112» пожарных вызывали 1046 раз, полицию — 6059 раз, а скорую помощь — 14,9 тыс. раз.

Ранее в МЧС России сообщили, что в новогодние праздники более десяти пожаров в стране произошло из-за неосторожного обращения с петардами

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