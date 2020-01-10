Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

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Специалисты портала hh.ru подготовили подборку самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в январе, сообщает «Российская газета».
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии января
  • Pixabay

По данным портала, самую большую зарплату в этом месяце работодатель готов предложить претенденту на должность директора по маркетингу в одной из московских компаний — от 400 тыс. до 1 млн рублей в месяц до вычета налогов.

Второе место в рейтинге вакансий делят между собой предложения для директора по продуктам в Москве (350 тыс. рублей в месяц) и главного геолога на Чукотке (от 350 до 370 тыс. рублей).

Третье место заняла вакансия для Computer Vision Engineer (ARM NEON) в Санкт-Петербурге. Предлагаемая зарплата — 250 тыс. рублей в месяц.

Как отметили специалисты, средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в декабре составила 45 932 рубля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос, показавший низкий уровень лояльности россиян к своим работодателям.

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