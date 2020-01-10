Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Короткая ссылка
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
  • © pixabay.com

«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», — сообщается на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют подносить телефон к уху при звонке только после ответа собеседника, держать мобильный при разговоре за нижнюю его часть или вертикально на некотором расстоянии от уха для снижения мощности воздействия излучения на мозг.

Также они советуют снимать очки с металлической оправой, поскольку она «может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя», не класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна и не держать их постоянно при себе.

«Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить... Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что частое использование мобильных небезопасно для детей: серьёзная нагрузка на глаза может негативно сказаться на зрении, а «регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы» — привести к нарушениям роста костей и суставов.

В декабре ретейлеры рассказали о смещении спроса россиян в сторону более дорогих смартфонов в 2019 году.

Также эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить