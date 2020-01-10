Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.

«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», — сообщается на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют подносить телефон к уху при звонке только после ответа собеседника, держать мобильный при разговоре за нижнюю его часть или вертикально на некотором расстоянии от уха для снижения мощности воздействия излучения на мозг.

Также они советуют снимать очки с металлической оправой, поскольку она «может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя», не класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна и не держать их постоянно при себе.

«Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить... Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что частое использование мобильных небезопасно для детей: серьёзная нагрузка на глаза может негативно сказаться на зрении, а «регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы» — привести к нарушениям роста костей и суставов.

В декабре ретейлеры рассказали о смещении спроса россиян в сторону более дорогих смартфонов в 2019 году.

Также эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.