Специалисты Роскачества проверили новые модели наушников
- Reuters
В общей сложности специалисты проверили 208 моделей от 34 брендов. Лидерами рейтинга, по итогам исследования, снова стали наушники прошлого года выпуска — Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Новинки года — наушники Apple AirPods Pro и Sony WH-1000XM3 — заняли третье и четвёртое места.
Эксперты отметили, что в новых AirPods Pro от компании Apple доработан динамик, добавлены новые функции и насадки, однако по прочности и долговечности наушники уступают старой модели.
Новые Samsung Galaxy Buds, по мнению специалистов уступают старой модели Samsung Gear IconX не только по качеству звука, но и по удобству пользования.
В модели беспроводных наушников Sony WH-1000XM3 качество звука улучшилось, однако в целом они уступают прошлой модели Sony WH-1000XM2.
Sennheiser CX Sport по звуку уступают CX 7.00BT, а их конструкция стала менее прочной, зато новинка очень быстро заряжается.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в тройку лидеров рейтинга самых популярных смартфонов в России вошла китайская компания Xiaomi. Жители России чаще всего покупают модели Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go.