Специалисты Роскачества проверили новые модели наушников

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В Роскачестве провели тестирование наушников и составили новый рейтинг, в который включили новые модели, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Специалисты Роскачества проверили новые модели наушников
  • Reuters

В общей сложности специалисты проверили 208 моделей от 34 брендов. Лидерами рейтинга, по итогам исследования, снова стали наушники прошлого года выпуска — Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Новинки года — наушники Apple AirPods Pro и Sony WH-1000XM3 — заняли третье и четвёртое места.

Эксперты отметили, что в новых AirPods Pro от компании Apple доработан динамик, добавлены новые функции и насадки, однако по прочности и долговечности наушники уступают старой модели.

Новые Samsung Galaxy Buds, по мнению специалистов уступают старой модели Samsung Gear IconX не только по качеству звука, но и по удобству пользования.

В модели беспроводных наушников Sony WH-1000XM3 качество звука улучшилось, однако в целом они уступают прошлой модели Sony WH-1000XM2.

Sennheiser CX Sport по звуку уступают CX 7.00BT, а их конструкция стала менее прочной, зато новинка очень быстро заряжается.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в тройку лидеров рейтинга самых популярных смартфонов в России вошла китайская компания Xiaomi. Жители России чаще всего покупают модели Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go.

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