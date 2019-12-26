Специалист рассказал, как правильно заряжать смартфон

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Эксперт, директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте заявил, что зарядка мобильного телефона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.
Специалист рассказал, как правильно заряжать смартфон
  • globallookpress.com

Об этом пишет Business Insider.

По словам эксперта, также не рекомендуется продолжать заряжать телефон после того, как индикатор показал 100%.

«Если вы намерены зарядить свой телефон до 100% и оставить его на 100%, просто продолжая заряжать и заряжая в течение ночи, это будет иметь негативное влияние на срок службы», — сказал он.

Шульте считает, что для сохранения ресурса батареи необходимо заряжать смартфон до 30—50%.

В июле в Центре цифровой экспертизы Роскачества заявили, что никто не застрахован от покупки гаджета с бракованной батареей, однако взрыва или возгорания девайса можно избежать. Специалисты рекомендовали использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем. Также не следует допускать перегрева устройства, которое нельзя оставлять под прямыми лучами солнца или класть под подушку.

Как отмечается, во время зарядки не стоит запускать энергоёмкие игры и «тяжёлые» процессы: это грозит двойным перегревом и сокращением срока службы батарейки.

Указывается, что это не касается случаев, когда уровень заряда полон.

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