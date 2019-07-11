В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора телефона

Короткая ссылка
В Центре цифровой экспертизы Роскачества заявили, что никто не застрахован от покупки гаджета с бракованной батареей, однако взрыва или возгорания девайса можно избежать. Соответствующие рекомендации опубликовала «Российская газета».
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора телефона
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Так, рекомендуется использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем.

Специалисты также советуют не допускать перегрева устройства, которое нельзя оставлять под прямыми лучами солнца или класть под подушку.

Как отмечается, во время зарядки не стоит запускать энергоёмкие игры и «тяжёлые» процессы: это грозит двойным перегревом и сокращением срока службы батарейки.

Указывается, что это не касается случаев, когда уровень заряда полон.

Также не рекомендуется носить мобильный телефон в заднем кармане одежды: если вы сядете на него и на твёрдую поверхность, аккумулятор может взорваться.

Эксперты призывают не использовать девайс, если на нём вздулась батарейка.

Ранее Nation News передавал, что Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Его возглавили Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10. 

В начале июля специалисты ведомства дали рекомендации по перевозке детей в машине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить