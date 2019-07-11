В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора телефона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества заявили, что никто не застрахован от покупки гаджета с бракованной батареей, однако взрыва или возгорания девайса можно избежать. Соответствующие рекомендации опубликовала «Российская газета».

Так, рекомендуется использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем.

Специалисты также советуют не допускать перегрева устройства, которое нельзя оставлять под прямыми лучами солнца или класть под подушку.

Как отмечается, во время зарядки не стоит запускать энергоёмкие игры и «тяжёлые» процессы: это грозит двойным перегревом и сокращением срока службы батарейки.

Указывается, что это не касается случаев, когда уровень заряда полон.

Также не рекомендуется носить мобильный телефон в заднем кармане одежды: если вы сядете на него и на твёрдую поверхность, аккумулятор может взорваться.

Эксперты призывают не использовать девайс, если на нём вздулась батарейка.

Ранее Nation News передавал, что Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Его возглавили Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10.

В начале июля специалисты ведомства дали рекомендации по перевозке детей в машине.