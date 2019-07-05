Роскачество заявило об опасности использования альтернатив автокреслам

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине. Отмечается, что при выборе автомобильного кресла необходимо учесть возраст, рост и вес ребёнка.

Как отмечает inforeactor.ru, в организации также подчеркнули, что такие альтернативы автомобильному креслу, как треугольники, направляющие лямки, адаптеры, стяжки, корректоры, фиксаторы и бескаркасные автомобильные кресла, не обеспечивают безопасности.

Детей до семи лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах.

Детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать штатными ремнями безопасности. Как пишет kp.ru, ориентироваться надо на рост 150 см, при котором верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка.

Отмечается, что самое безопасное место для автомобильного кресла — посередине заднего сиденья автомобиля.